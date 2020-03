Lower prices on nearly all fuels

Santo Domingo.- Fuel prices for the week from March 7 to 13 in gallons:

Premium gasoline RD$221.90, RD$1.20 lower

Regular gasoline RD$204.50, RD$2.00 lower

Regular RD161.60 diesel, RD$3.70, lower

Optimal diesel RD$173.10, RD$1.70 lower

Avtur RD$123.40, RD$4.50 lower

Kerosene RD $ 148.70, RD$4.80 lower

Fuel oil RD$110.60, RD$3.50 lower

Fuel oil 1%, RD$127.90, RD$6.80 lower

Propane (LPG) RD$93.10, RD$1.10 lower

Natural gas RD$28.97 per cubic meter, unchanged