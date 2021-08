Curfew in DN and La Altagracia ends

The provision comes into force following Monday, and special permits will be required to celebrate activities that involve crowds of people.

Santo Domingo, DR

Following Monday, the National District and the province of La Altagracia will be free of curfew. Still, special permits are required for the celebration of activities that involve crowds of people.

The provision is contained in Decree 477-21 issued last night by President Luis Abinader, which establishes that the lifting of the curfew for the localities mentioned above begins at 5:00 a.m. on the 9th of this month.

“In the rest of the national territory, the curfew and the other measures provided for in Decrees Nos. 419-21 and No. 432-21 remain in force,” the presidential decree states.

Preventive measures

He explains that once the curfew is lifted in the province of La Altagracia and the National District, the mandatory use of masks in public and private places for public use is maintained, as well as the other sanitary measures and protocols in force.

Similarly, the sale and consumption of alcoholic beverages in public and private places of public use are prohibited every day from 12:00 p.m. to 5:00 a.m. “Special permits are required for the celebration of activities that involve agglomeration, regardless of the place in question, which will be granted by the authorities of the corresponding sector, in coordination with the Ministry of Public Health and Social Assistance,” the provision clarifies.

Precisa que los estableci­mientos públicos y privados de uso público, sin importar el tipo de actividad que aus­picien, podrán recibir perso­nas solamente hasta el 75% de la capacidad total de sus instalaciones, siempre en cumplimiento de los protoco­los sanitarios vigentes.

Establece que los espa­cios abiertos al aire libre, ta­les como parques y maleco­nes, podrán ser utilizados por las personas en cumpli­miento de los protocolos sa­nitarios vigentes.

En el artículo tres el de­creto instruye que para el cumplimiento de las me­didas sucesivas al toque de queda, los representantes locales del Poder Ejecutivo en la provincia La Altagra­cia y el Distrito Nacional, deben vigilar el cumpli­miento de las medidas dis­puestas, de conformidad con las directrices del Mi­nisterio de Salud Pública.

Considerando

En uno de los consideran­do, el decreto establece que con el propósito de asegu­rar tal apertura gradual y segura, la vacunación de la población contra la CO­VID-19 es de alto interés pa­ra el Gobierno, razón por la cual se encuentra imple­mentando el Plan Nacional de Vacunación, en cumpli­miento de su deber consti­tucional de proteger efecti­vamente la vida, la salud y los demás derechos funda­mentales de las personas.

Se recuerda que median­te los decretos 419-21 y 432-21 el gobierno inició y confir­mó, respectivamente, el Plan de Flexibilización de las Me­didas Restrictivas por la CO­VID19, cuya tercera fase se está implementando desde el 21 de julio del presente año, momento a partir del cual el Distrito Nacional y las distin­tas provincias son considera­dos para el levantamiento del toque de queda cuando por lo menos el 70% de sus po­blaciones haya recibido la se­gunda dosis de la vacuna.

Inicios restricciones

República Dominicana em­pezó a tomar medidas con­tra la COVID-19 el día 15 de marzo cuando imple­mentó el protocolo de salud de acceso al país, incluyen­do la toma de temperatura y luego el establecimiento de cuarentena a todos los pasajeros provenientes de otras naciones.

SEPA MÁS

Otras medidas restrictivas

Vuelos.

La medidas iniciales in­cluyeron suspensión, por un mes, de todos los vuelos provenientes des­de Europa, China, Corea del Sur e Irán, y se esta­bleció una cuarentena obligatoria a todos aque­llos pasajeros que arri­baran al país desde esos países en las últimas dos semanas.

Vuelos.

También todos los es­tudiantes dominicanos que hubieran estado en el exterior y regresaban al país, debían guardar una cuarentena de 15 días desde su llegada, junto a sus padres.

El 16 de marzo queda­ron suspendidos todos los viajes al exterior de funcionarios públicos y la llegada de cruceros.