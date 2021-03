Complete list of the 237 bathing spots closed by the Civil Defense during Easter Week

Santo Domingo, RD.

The Civil Defense announced this Friday the 237 spas that were closed for the Easter 2021 operation, which seeks to preserve the lives of citizens.

Below is the list of the closed spas:

San Souci Beach (Punta Torrecilla)

Coastal Coast Avenida España / Las Américas

Manantial Hipódromo V Centenario

Rivera Rio Ozama (La Barquita – El Dique)

Manrreza Beach

Charco Manoguayabo

Puente Palavé Welcome

Guagua Control / Manoguayabo

Rio Mal Nombre

Rio Isabela Norte

El Ocho La Victoria

Manatí La Victoria / La Ceiba

El Pozo La Malena / East Highway

La Posita Cucama / La Malena

Pozo Bayohan / La Malena

Bayona / La Malena

Yabacao El Cabreto

The War Dam

Yabacao Northeast Highway Bridge

La Poza / Hato Nuevo

La Mina / Batey Dairy

Spa Suberví / La Cuaba

Montesinos

Beach Guibia Beach

The Mijo River Dam In La Luisa

El Caimito Spa, El Talao, Chirino

El Resbalon

La Represa / Rio Yabacao

Half Face

El Charco Del Guardia

El Manguito

Charco De Mercedes Reyes

Los Rieles Km 35

Puente Los Botado

Rio Zapote

Mouth Arroyo Pastor

La Peñita, in front of the Corasan Treatment Plant to Rafey

Mouth Arroyo La Zursa

Dam of the Other Band

Desembocadura Arroyo De Gurabo

Laguna De La Mina De Matanza

Canal Ulises Francisco Espaillat Y Miguel Bogaert

Presa De Taveras

Presa De Bao

Presa López Angostura

Arroyo Hondo, Pasando Por Rafei

Canales De Reguio

Balneario Timbeque Parte Sur

Peñita De Corazan Hasta Rafei (Rio Yaque Del Norte)

Represa El Papayo

La Hilera / Cabarete

El Canal / Cabarete

Sosua Ocean Village / Cabarete

Desembocadura Del Rio Jasica

El Charco De La Muerte, Despues Del Chorro.

Las Canas Gaspar Hernández

El Gen / Gaspar Hernández

Playa Olis /Después De Los Conos Gapar Hernández

Charco La Piedra De Chorro

El Malecón / Gaspar Hernández

Balneario La Compuerta (El Dique)

El Charco De La Garza

El Charco De Juana Vieja

Balneario De Boquerón

Presa De Guanajuma

Presa De Potrero

Presa Sabana Larga

Balneario Estancia Vieja

Balneario El Charco Bomba

Balneario Charco Las Siete Aguas/ El Baden Estancia Vieja

Balneario Saltadero Rio Yaguajay/ Cercadillo

Balneario La Presa De Monsion

Balneario De Bulla

Balneario El Apocento/ La Lana

Compuerta De Quilito Km 17

Balneario Dique De Juan Gómez Rio Yaque

Balneario Debajo Del Puente Rio Yaque Del Norte Palo Verde

Presa De Chacuey

Playa De Los Indios

Balneario La Barca

Balneario Dique De La Antona Rio Guayubin

Balneario Sifon Canal Mayor, Villa Vásquez

Balneario Desembocadura Del Rio Masacre

Playa Hawai

Playa El Bufeadero

Balneario El Uno

Balneario Rio Bajito

Balneario La Manguita

Balneario El Puente Rio Magua

Balneario El Muelle Munc. Consuelo

Balneario Batey Verde Rio Soco

Balneario El Cocal Rio Soco

Balneario El Canal Rio Soco, Ramón Santana

Balneario Paso De Villalona Ramón Santana

Balneario Paso De Juan Díaz Ramón Santana

Balneario La Gallera Rio Soco/Ramón Santana

Balneario El Arroyo /Municipio Ramón Santana

Balneario Paso Colon Ramón Santana

Balneario El Puente Rio Soco Ramón Santana

Desembocadura Rio Soco Seccion El Soco

Balneario El Tocón, Rio Magua, Municipio Consuelo

Balneario La Playita, Rio Magua, Municipio Consuelo

Playa Las Cabullitas, Paraje H-3 Juan Dolio

Balneario El Caño Municipio Quisqueya

Playa De Cabo Engaño

Rio Sanate/En La Represa

El Macao Frente A La Armada

Rio Mira Patos

Hoyos Del Salado De La Ceiba

Balneario Hoyo Azul

Balneario Piedra Redonda

Playa Punta Del Rey

El Paso Del Coco / Rio Magua

El Paso De Josecito

Represa Rio Chavón

Balneario Las Tres Aguas Playa La Caleta

Balneario Alto De Rio Dulce

Baquetón Caleta

Rio Cumayasa, Aguas Frías

Canal De Arenoso

El Chapuzon De Pimentel

Canal El Paraiso/ Las Guaranas

La Laguna De Cristal 1 Y 2 De Barraquito

El Sifón De Las Guaranas

Playa La Cayena

Playa Acapulco

Playa La Preciosa

Balneario El Calentó del Amor

Playa La Posita

Playa El Malecón

Playa de Chinguela

Playa El Francés

Playa El Valle

Playa Gran Estero En La Majagua

Playa Del Chombito

Playa Del Almendro

Playa Boca Del Rio

Playa De Los Mesina

Playa El Morrón

Playa C Norte

Playa La Cana

La Poza, Jarabacoa

Salto De Jimenoa Jarabacoa (Donde Cae La Cascada)

Salto De Baiguate (Donde Cae La Cascada)

Rio Jima, Parte Baja

Balneario Entrada De La Presa Tavera

Balneario Entrada De Jina

Balneario Conuco Viejo

Balneario Entrada De Bao

El Dique Arriba De Los Quemados / Los Quemados

Charco Palo De La Garza / Maimón

Rio Colorado / Maimón

Arroyo Avispa / Primer Puente De Blanco

Masipedro /Parte De La Cascada

El Puente Viejo De Sonador

Balneario La Cascada (Fula 3 El Peñón)

Balneario Los Bambues Cotui

Balneario Las Lajas Cotui

Balneario La Trifulcacion Rio Yuna Cotui

Balneario Los Negritos Rio Yuna Cotui

Balneario Los Viveros De Uteco

Embalce Presa De Hatillo

Balneario Del Puente Rio Yuna

Playa La Fonita/En El Cachón De Matanzas

Playa La Posa/Y Cachón La Posa En Matanzas

Playa Los Almendros

Playa Agua De Mi Estancia (Los Alemanes)

Playa De Paya

Playa De Sabana Uvero

Playa De Nizao En La Desembocadura Del Rio

Debajo Del Puente De Lucas Dias

Debajo Del Puente De Nizao

Playa Nizao

El Derrumbao/ De Salinas

Playa El Corbanal

Los Cañones De Nigua

El Puente Río Nigua

Los Manglares Zona Dentro Parque Industrial Pisa

Los Amaceyes Zona Campo Universidad De La Unphu.

Playa De Los Tres Muertos Nigua/Carlos Pinto Playa Najayo Valdesia

Playa Linda Km. 18 Dentro Parque Industrial Itabo-Pisa

Rio La Urca La Pared

Toma De Agua De La Caasd

Quita Sueño

Playa Linda (Parque Del Itabo)

Playa Vacacional

El Manantial Puerto De Haina

Baden Km 40 Río Haina

La Playita Del Barrio

La Playa San Rafael

La Playa De Ñoño

Rio Nizao Desembocadura Río Nizao

El Charco De Miguelon Comunidad La Jagua

Debajo Puente Río Nizao

Charco Grancera Mombraca Zona De Influencia Río Nizao

Toma Agua Caasd, Distrito Quita Sueños

Arroyo La Urca, Comunidad La Pared Distrito El Carril

Salto La Estruchura

El Canchon

Presa Aguacate Toda La Zona Periferica

Charcos Los Dos Hermanos

La Toma En Bayona Los Ranchitos

El Salto De Los 3 Hermanos De Parra

Playa San Rafael / San Rafael

Playa De Bahoruco / Bahoruco

Playa Azul / Barahona

Playa Los Patos / Paraíso

Playa De Ojeda

Playa Acapulco / Villa Central

Playa El Cayo / Villa Central

Playa Rio Caño

El Estero Beach

Caleton Beach

Salinas Beach

Playa Paraíso // Right Side

The Dam

La Furnia, Barrio Arriba

The Santana Dam

The Santana Reserve

The Well of Romeo (Carret. Oviedo / Pedernales Km 12)

El Caney Beach

Biyeya Beach

Sabana Yegua Dam

Tabara Down Dam

The Fall Punta Cana

Maguana Above Waterfall

Charco De Don Felipe

El Eden / In The Banks

Las Tres Pailas La Piña Sabaneta

The Ingenito Sabaneta

La Resbalosa Los Bancos

Puddle Of Pirin

Charco Rio Vallejuelo

Charco Rio Vallejuelo La Colonia

The Embouchure

The Cowhide Puddle

Hato Viejo De Comendador