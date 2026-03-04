Mirex establishes contact with Dominicans in Middle East, shares assistance channels
Santo Domingo.- The Ministry of Foreign Affairs of the Dominican Republic (Mirex) announced Tuesday that it is closely monitoring developments in the Middle East to ensure the safety of Dominican citizens and diplomatic personnel in the region. The ministry said it remains in constant coordination with its embassies, which are in direct contact with local authorities in their respective host countries.
Mirex confirmed that it has established contact with two Dominican nationals currently in Iran and is providing them with the necessary consular assistance. Authorities also urged Dominicans who remain in the region to take preventive measures and maintain communication with the nearest Dominican diplomatic mission.
To facilitate assistance, the ministry shared updated contact details for its embassies in Israel (+972 53 535-7590, embadomisrael@mirex.gob.do), United Arab Emirates (+971 50 937 2805, consularuae@mirex.gob.do), Qatar (+974 3062 2201, embadomqatar@mirex.gob.do), Saudi Arabia — concurrent with Oman — (+966 50 185 3049, consulararabiasaudita@mirex.gob.do), and Turkey — accredited to Iran and Lebanon — (+90 312 491 4875; emergency line +90 505 930 4875; consudomturquia@mirex.gob.do).
The ministry reiterated its commitment to keeping the public informed and taking all necessary measures to protect Dominicans abroad.