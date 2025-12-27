Local December 27, 2025 | 12:00 pm

Lottery results this December 26, 2025: Did you come out on top?

National

Play + Hit +

01 09 24 16 25

Earn More

93 06 80

National Lottery

38 60 78

Leidsa

Hit 3 More

19 31 03

Loto Pool

01 02 09 19 25

Super Kino TV

04 12 17 20 23 34 41 45 50 52 57 58 62 63 64 65 66 68 70 73

Leidsa Betting Pool

43 93 69

Loto – Loto Plus

09 20 28 31 35 40 07 06

$469 MM

Real

Royal Betting Pool

33 57 00

Loto Pool

71 51 58 63

Royal Lotus

05 14 18 21 36 38

6.08 MM – 15.2 MM

Today

Loteka Pool

95 75 03

Mega Chances

11 19 35 41 31

Blazers

New York 3:30 AM

64 45 73

New York 11:30 AM

14 26 00

Florida Day

45 01 37

Florida Night

46 23 66

Mega Millions

09 19 31 63 64 07

PowerBall

04 25 31 52 59 19 2X

First

The First Day

01 64 81

First Night

10 00 70

Loto 5

36 12 20 32 06 03

Luck

La Suerte MD

22 81 00

La Suerte 6PM

13 68 81

LoteDom

37 66 17

The Burning Major

00

King Lottery

King Lottery 12:30

73 04 82

40 70 02

King Lottery 7:30

Anguila

Anguila 10:00 AM

79 28 27

Anguilla 1:00 PM

02 66 53

Anguilla 6:00 PM

06 53 71

Anguilla 9:00 PM

09 27 16
