Dominican Today lands nod for 2026 Pasaporte Abierto int’l award for Anita González Sigler’s article
Santo Domingo.- Dominican Today online newspaper, which celebrated its 20th anniversary of uninterrupted publication in 2025, has once again secured a nomination for the prestigious Pasaporte Abierto (Open Passport) international tourism journalism award. This recognition is thanks to the article penned by contributor Anita González Sigler.
The article reframes mental health as the hidden strategic pillar for Dominican tourism, far exceeding the traditional “sun and sand” model. It highlights the critical need for hosts who are perceived as empathetic and secure to sustain visitor trust. While neuropsychologist Norma Duarte points to an “exponential” deterioration exacerbated by the pandemic and systemic issues in accessing care, the focus remains on the immense potential for growth.
Ultimately, the piece argues that integrating mental health into public policy is a strategic investment in national reputation and security. Leaders like Dr. César E. Castellanos and Dr. Alejandro Cambiaso support this view, affirming that the country’s competitiveness rests on projecting a healthy society. By actively strengthening laws (like Law 12-06) and prioritizing human capital, the Dominican Republic can guarantee an unparalleled ecosystem of warmth and ensure exceptional, future-proof tourism.
Strong showing of Dominican professionals
The Dominican Republic secured a strong showing among the nominees, reinforcing its status as a Caribbean tourism leader. The country earned multiple nominations across various publication categories, highlighting the contributions of experts such as Augusto Valdivia, Elena Crespo, Juan de Dios Valentín, Massiel de Jesús Acosta, and Adrian Rafael Morales.
The Dominican presence extended further with the nomination of Eldinero.com.do in the specialized media category, and José Mercado Hernández in Photography with Purpose.
Furthermore, the nation’s professional commitment was recognized through nominations in the Committed Tourism Entrepreneurs area for Giordano De Peña Crespo, and the Lifetime Achievement category for Daniel Mercado Burgos, demonstrating the wide engagement of the nation’s professionals in the regional sector.
The announcement of the nominees for the eleventh edition of the international Pasaporte Abierto Awards —set to take place in Panama on January 30, 2026— was made by Miguel Ledhesma, Founding President of the World Tourism Journalism Organization, during the World Quinceañera Day Declaration held on December 7 in Tepeapulco, Hidalgo, Mexico.
The nominees are as follows:
Publications:
1. Social Relevance.
-
De sol y playa a mentes seguras: el pilar oculto de la hospitalidad dominicana. Anita González Sigler. Dominican Republic.
-
Desafinado Club, el oasis urbano de City Bell donde el jazz, la gastronomía y la mixología conviven al mismo nivel. María Celina Lundin. Argentina.
-
Hernán & Eugenia – Más que solo estelas en el agua. Irina Grassmann. Germany.
-
¿Puede el turismo salvar a las tortugas marinas? Augusto Valdivia. Dominican Republic.
-
Tenemos que invertir en marketing. Juliana Bevilaqua. Brazil.
-
Turismo en Atacama: Entre el esplendor y la urgencia. Paula Carmona. Chile.
-
Turismo y sostenibilidad: Buceo, una oportunidad emergente para el destino La Romana. Elena Crespo. Dominican Republic.
-
Valle del Cauca: mosaico de increíbles ecosistemas. Mariana Otero. Argentina.
-
Casas de quincha: sueños tejidos en barro que sobreviven a la modernidad. Mara Rivera. Panama.
-
Colombia: donde se rumbea al ritmo del café. Mariana Otero. Argentina.
-
El Chontacuro: el Manjar Exótico de la Palma de La Chonta. Jacqueline Granda. Ecuador.
-
La Feria donde los hongos cuentan historias. Humberto Thomé Ortiz. Mexico.
-
Las Farotas de Talaigua: La danza que defiende el honor de la mujer. Rosario Ortiz. Colombia.
-
Sentí la magia de Tucumán a través de sus tejidos ancestrales: una ruta artesanal increíble. María Celina Lundin. Argentina.
-
Tilcara: Arte, devoción y juramento a la mamita del cerro. Lucía Sant. Argentina.
-
53 playas, ballenas y un mar que cautiva: el ADN de San Sebastián, el paraíso paulista. José Humberto Segura. Argentina.
-
El Páramo del duende: una joya en el Valle del Cauca. Mara Rivera. Panama.
-
Pedasí, un destino para reencontrarse con la calma. María Victoria Echeverría. Panama.
-
Sicília de carro em 5 dias: um roteiro gastronômico pelo melhor da ilha italiana. Rapha Aretakis. Brazil.
-
The Eater Guide to the Heartland. Eater. United States.
-
Turismo de bienestar, un refugio para el alma. Juan de Dios Valentin. Dominicana Republic.
-
Una emoción llamada Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Debora Valeria Ruiz. Argentina.
-
Viajar, soñar el Mediterráneo. Juan-Carlos Arias. Spain.
-
Artesanos dominicanos: manos creativas que impulsan el turismo cultural y sostenible. Massiel de Jesús Acosta. Dominican Republic.
-
Copa del Mundo 2026: La alimentación infantil derrotada. Florencia Cuneo. Argentina.
-
La ciudad en una tabla: ¿Y si hacemos de Santo Domingo un destino para skaters? Adrian Rafael Morales. Dominican Republic.
-
Herdeiros de um Projeto, Órfãos de um Passaporte: os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Eliane de Souza. Brazil.
-
La Cueva de los Tayos: De Santuario Sagrado a Atracción Turística de Moda. Jacqueline Granda. Ecuador.
-
Loving or leaving Florida? A sky-high solution to traffic jams. Air travel took off in Tampa Bay. Matthew Peddie, Gracyn Doctor, Amelie Horace, Lily Belcher. United States.
-
Apuntesyviajes.com. Chile
-
Ceroestrespanama.com. Panama.
-
Cuadernodeviaje.com.mx/. Mexico.
-
Eldinero.com.do. Dominican Republic.
-
Explorandomagazine.com. Spain.
-
Falstaff Nordics. Denmark.
-
Foodandtravel.mx. Mexico.
-
Modoviajeok.com.ar. Argentina.
-
Nexotur.com. Spain.
-
Nuestro Oxígeno. Colombia.
-
Revista Viajar. Spain.
-
Podcast Viaje Por Aí. Brazil.
-
Tubuenviaje.com. Venezuela.
-
Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. Colombia.
-
Expo Destinos do Uruguay. Uruguay.
-
-
Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Argentina.
-
-
Primer Congreso El Otro Turismo: Leyendas y Misterios. Ecuador.
-
-
Tricentenario Rosario. Argentina.
-
Curta Caxias. Brazil.
-
Ecoplore.com. Prerna Prasad. India.
-
Fiestas de Quito. Ecuador.
-
Historia del Turismo de Entre Ríos. Jorge Mario Medina. Argentina.
-
Nápoles, el fuego del Mediterráneo. Kris Ubach. Spain.
-
Podcast Apuntes y Viajes. Chile.
-
Terrazul Expediciones. Argentina.
-
Transsandona. Colombia.
-
Buga. Colombia.
-
Candelaria. Colombia.
-
Nariño. Colombia.
-
Popayán. Colombia.
-
Riofrío. Colombia.
-
Ruta Macondo del Gran Caribe Colombiano.
-
Trujillo. Colombia.
-
Copa Airlines. Panama.
-
Freddy Molina. Ecuador.
-
Giordano De Peña Crespo. Dominican Republic.
-
Morada Dulce de Caña. Colombia.
-
Café Jeri, Jericoacoara, Ceará. Brazil.
-
Las Lajas Travel. Colombia.
-
Secretaría Municipal de Turismo y Desenvolvimiento Económico de Caxias do Sul. Brazil.
-
Turismo de la Gomera. Spain.
-
Caxias Convention & Visitors Bureau. Brazil.
-
Hotel Nogal Suite. Colombia.
-
-
Secretaria de Turismo de Jijoca de Jericoacoara, Ceará. Brazil.
-
Promtur. Panama.
-
Alberto Piernas Medina. Spain.
-
Annika Müller. Germany.
-
Carmola Cândido. Brazil.
-
Chary Cambero. Mexico.
-
Daniel Mercado Burgos. Dominican Republic.
-
Escuela de turismo UAS. Mexico.
-
Fernando Duclos. Argentina.
-
Fidel Ovando. Mexico.
-
Igor Fabjan. Slovenia.
-
Khaled Hallar. Argentina.
-
Lupita Gámez. Mexico.
-
Michelle Delgado. Mexico.
-
Orfa Marina Ascuntar. Colombia.
-
Pacific Asia Travel Association. Thailand.
-
Raisa Rivas Español. Puerto Rico.
-
Sarah Stodola. United States.
-
Yoel Diaz. Venezuela.
-
Cabarete: Paraíso de Surfistas en el Caribe. José Mercado Hernández. Dominican Republic.
-
Entre el cielo y la tierra. Cristian Carvajal. Chile.
-
Tríptico de Día de Muertos. Aleks G. Camacho. Mexico.
-
Valle de la Luna. Queipo Gutiérrez. Panama.
-
CAIGUA : Entre Arepas, Patrimonio y Gente Única. Genaro Rivas. Venezuela.
-
Caxias 2025. Viva Misiones. Argentina.
-
En la Esperanza, Intibucá: Disfrutando del Festival del Choro y del Vino. Manuel Enrique Menjívar Flores. Honduras.
-
Independencia de Cartagena de Indias. Hernán Ortiz. Colombia.
-
Japón está límite. Joseba. Spain.
-
Quédate en Cúcuta… Audrey Dayana Salcedo Sánchez y Edwin Camargo Guerrero. Colombia.
-
Te Invito a conocer San Cristobal – Tachira, Venezuela conocida también como la ciudad Cordial. Yovanny Valero. Venezuela.
-
Trem da República, de Salto a Itu. Ziomar Santos. Brazil.
-
Turismo del silencio. Jengibre. Chile.
To learn more details about Pasaporte Abierto 2026, visit the page periodismoturistico.org.
Congratulations to Anita González Sigler and Dominican Today.